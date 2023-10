Loto 13 rue Robert Schuman Thann, 6 octobre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

En jeu de nombreux lots : bons d’achats dans divers magasins, entrées Balnéo au casino de Ribeauvillé, divers appareils électroniques, 2 vélos, paniers-garnis, billets d’entrée dans divers parcs….

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Lots of prizes up for grabs: shopping vouchers for various stores, Balnéo tickets for the Ribeauvillé casino, various electronic devices, 2 bicycles, gift baskets, entrance tickets for various parks…

Se sortearán numerosos premios, entre ellos vales para diversas tiendas, pases Balnéo para el casino de Ribeauvillé, diversos aparatos electrónicos, 2 bicicletas, cestas de regalo, entradas para diversos parques, etc.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen: Einkaufsgutscheine für verschiedene Geschäfte, Eintrittskarten für das Balneo im Casino von Ribeauvillé, verschiedene elektronische Geräte, 2 Fahrräder, Garnisonskörbe, Eintrittskarten für verschiedene Parks…

