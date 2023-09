VISITE DU CABINET DE CURIOSITÉS « LA LICORNE » 13 Rue Raymond Poincaré Saint-Mihiel, 14 octobre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Mahia et Cizek vous accueillent un week-end par mois pour une visite de leur cabinet de curiosités, installé dans une maison de Saint-Mihiel à l’intérieur de style renaissance . En dehors de ces dates, contactez nous pour prendre rendez-vous.. Tout public

Samedi 2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. 0 EUR.

13 Rue Raymond Poincaré

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Mahia and Cizek welcome you one weekend a month for a visit of their cabinet of curiosities, installed in a house of Saint-Mihiel with a renaissance style interior. Outside these dates, please contact us to make an appointment.

Mahia y Cizek le reciben un fin de semana al mes para visitar su gabinete de curiosidades, instalado en una casa de Saint-Mihiel con un interior de estilo renacentista. Fuera de estas fechas, póngase en contacto con nosotros para concertar una cita.

Mahia und Cizek begrüßen Sie an einem Wochenende im Monat zu einem Besuch ihres Kuriositätenkabinetts, das in einem Haus in Saint-Mihiel mit Inneneinrichtung im Renaissance-Stil untergebracht ist. Außerhalb dieser Termine kontaktieren Sie uns bitte, um einen Termin zu vereinbaren.

