Éveil musical et corporel parents/enfants 1 à 3 ans
13 Rue Racine
Rouen

23 décembre 2023, Rouen
Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 11:00:00

fin : 2023-12-23 11:45:00 Pour les aider à faire plus ample connaissance avec leur corps, Planète Bien-Etre vous propose des activités d’éveil en famille de façon ponctuelle ou annuelle. L’éveil musical et corporel est une activité mêlant découverte des instruments de musique, chansons, comptines et atelier de motricité. Inscriptions obligatoires au 02 35 88 09 98..

13 Rue Racine Planète Bien-Etre

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

