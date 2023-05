Run & Visit Rouen « Du coeur à la Seine avec Whatizis » (FOOTING) 13 Rue Racine, 19 août 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Découvrez avec Run&Visit un nouveau concept ! Laurence vous propose 2 circuits en utilisant une application digitale !

Ce deuxième parcours vous fait découvrir le centre-ville jusqu’aux bords de Seine.

Au départ de l’ancien Parlement de Normandie, partez progressivement vers les quais où vous attend Pierre Corneille. Repartez ensuite de plus belle à la rencontre de Jeanne d’Arc, puis foulez doucement la route vers la Seine pour entamer une belle promenade sur les quais. Pour terminer, direction le pont Flaubert, en haut duquel vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur Rouen !

Mais connaissez-vous tous les petits secrets des quais rive gauche ? Menez l’enquête via l’application ! Quel est le point commun entre Monet et le hangar 108 ? Quel est le surnom des grues jaunes dardant leurs rayons jaunes vers le ciel normand ? Terminez ce voyage d’une pointe fantastique sur les traces de Jules Verne… A vos baskets, pour ce parcours de 5km !

Conditions :

Minimum 16 ans

Pratique sportive indispensable.

2023-08-19 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-19 11:00:00. .

13 Rue Racine

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Discover a new concept with Run&Visit! Laurence offers 2 circuits using a digital application!

The second route takes you from the city center to the banks of the Seine.

Starting at the former Parlement de Normandie, gradually make your way towards the quays, where Pierre Corneille awaits you. From there, it’s on to Joan of Arc, then a gentle stroll along the banks of the Seine. Finally, head for the Pont Flaubert, at the top of which you can enjoy a breathtaking view of Rouen!

But do you know all the little secrets of the Left Bank quays? Use the app to find out! What do Monet and Hangar 108 have in common? What is the nickname of the yellow cranes that shoot their yellow rays into the Norman sky? Finish off this fantastic journey in the footsteps of Jules Verne? Get your sneakers on for this 5km trail!

Conditions :

Minimum age 16

Sports practice essential

¡Descubra un nuevo concepto con Run&Visit! Laurence le propone 2 recorridos a través de una aplicación digital

La segunda ruta le lleva por el centro de la ciudad hasta las orillas del Sena.

Empezando en el antiguo Parlamento de Normandía, avance poco a poco hacia los muelles donde le espera Pierre Corneille. A continuación, retome el camino para encontrarse con Juana de Arco, antes de dirigirse suavemente hacia el Sena para dar un agradable paseo a lo largo de los muelles. Para terminar, diríjase al puente Flaubert, desde cuya cima podrá disfrutar de una impresionante vista de Ruán

¿Conoce todos los secretos de los muelles de la orilla izquierda? Descúbralos con la aplicación ¿Qué tienen en común Monet y el Hangar 108? ¿Cuál es el apodo de las grullas amarillas que lanzan sus rayos amarillos al cielo normando? ¿Termina este fantástico viaje siguiendo los pasos de Julio Verne? Prepárese para este recorrido de 5 km

Condiciones :

Edad mínima 16 años

Actividad deportiva imprescindible

Entdecken Sie mit Run&Visit ein neues Konzept! Laurence bietet Ihnen zwei Strecken mithilfe einer digitalen Anwendung an!

Diese zweite Strecke führt Sie durch das Stadtzentrum bis zum Ufer der Seine.

Starten Sie am ehemaligen Parlament der Normandie und laufen Sie langsam zum Ufer, wo Pierre Corneille auf Sie wartet. Dann geht es weiter zu Jeanne d’Arc, bevor Sie langsam die Straße zur Seine hinuntergehen, um einen schönen Spaziergang entlang der Ufer zu machen. Zum Schluss geht es zur Flaubert-Brücke, von der aus Sie einen atemberaubenden Blick auf Rouen genießen können!

Aber kennen Sie auch die kleinen Geheimnisse der Quais am linken Ufer? Finden Sie es mithilfe der App heraus! Was haben Monet und der Hangar 108 gemeinsam? Welchen Spitznamen haben die gelben Kraniche, die ihre gelben Strahlen in den normannischen Himmel strecken? Beenden Sie diese Reise mit einer fantastischen Spitze auf den Spuren von Jules Verne? Auf zu den Turnschuhen für diese 5 km lange Strecke!

Bedingungen:

Mindestens 16 Jahre alt

Sportliche Betätigung erforderlich

