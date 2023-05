Run & Visit Rouen « Au coeur de Rouen avec Whatizis » (FOOTING) 13 Rue Racine, 7 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Découvrez avec Run&Visit un nouveau concept ! Laurence vous propose 2 circuits en utilisant une application digitale !

Dans ce premier parcours, partez pour une aventure originale et innovante en plein cœur de Rouen.

Au départ de la cathédrale Notre-Dame, partez progressivement vers la gare en passant par les musées phares de la ville. Vous amorcerez ensuite une descente en douceur, en empruntant squares et jardins avant de terminer sur les pas de Jeanne d’Arc.

De nombreuses surprises vous attendent au détour d’une église ou d’une rue… ainsi que quelques personnages qui font partie de votre quotidien… Mais les avez-vous remarqués ?

Via l’application, vous jouerez à (re)découvrir les monuments emblématiques de la ville, leur histoire et leurs spécificités. Vous serez les enquêteurs urbains le temps de cette sortie de 5 kms !

Conditions :

Min 16 ans

Pratique sportive indispensable.

2023-07-07 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-07 11:00:00. .

13 Rue Racine

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Discover a new concept with Run&Visit! Laurence offers 2 circuits using a digital application!

In this first route, set off on an original and innovative adventure right in the heart of Rouen.

Departing from Notre-Dame Cathedral, gradually make your way towards the train station, passing through the city’s flagship museums. A gentle descent takes you through squares and gardens, before ending in the footsteps of Joan of Arc.

Many surprises await you at the turn of a church or a street? as well as a few characters who are part of your everyday life? But have you noticed them?

The app lets you (re)discover the city?s emblematic monuments, their history and their special features. You’ll be the urban investigators for the duration of this 5-kilometer outing!

Conditions :

Min 16 years

Sports practice essential

¡Descubra un nuevo concepto con Run&Visit! Laurence le propone 2 recorridos a través de una aplicación digital

En este primer recorrido, emprenda una aventura original e innovadora en pleno centro de Ruán.

Partiendo de la catedral de Notre-Dame, se dirigirá progresivamente hacia la estación, pasando por los museos más emblemáticos de la ciudad. A continuación, iniciará un suave descenso, pasando por plazas y jardines, antes de terminar tras las huellas de Juana de Arco.

Le esperan muchas sorpresas al doblar una iglesia o una calle… así como algunos personajes que forman parte de su vida cotidiana.. Pero, ¿se ha fijado en ellos?

Utilice la aplicación para (re)descubrir los monumentos emblemáticos de la ciudad, su historia y sus particularidades. Usted será el investigador urbano durante este recorrido de 5 km

Condiciones de participación :

Edad mínima 16 años

Práctica deportiva imprescindible

Entdecken Sie mit Run&Visit ein neues Konzept! Laurence bietet Ihnen zwei Strecken mithilfe einer digitalen Anwendung an!

Auf der ersten Strecke begeben Sie sich auf ein originelles und innovatives Abenteuer mitten im Herzen von Rouen.

Sie starten an der Kathedrale Notre-Dame und gehen schrittweise zum Bahnhof, vorbei an den wichtigsten Museen der Stadt. Anschließend geht es sanft bergab, vorbei an Plätzen und Gärten, bis Sie schließlich auf den Spuren von Jeanne d’Arc landen.

In einer Kirche oder auf einer Straße warten viele Überraschungen auf Sie, ebenso wie einige Persönlichkeiten, die Sie aus Ihrem Alltag kennen Aber haben Sie sie schon bemerkt?

Mithilfe der App können Sie spielerisch die symbolträchtigen Bauwerke der Stadt, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten (wieder-)entdecken. Auf dieser 5 km langen Tour werden Sie zu Stadtforschern!

Bedingungen:

Min. 16 Jahre

Sportliche Betätigung erforderlich

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité