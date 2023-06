Boutique éphémère d’art et d’artisanat 13 Rue Porte de la Réole Monségur, 21 juin 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

L’espace « Fil rouge » accueille une boutique éphémère d’art et d’artisanat pendant la saison estivale.

Tableaux, créations textiles, savons, baumes et autres surprises vous seront proposées..

2023-06-21 à ; fin : 2023-09-06 . .

13 Rue Porte de la Réole

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « Fil rouge » space hosts an ephemeral arts and crafts boutique during the summer season.

Paintings, textile creations, soaps, balms and other surprises will be on offer.

El espacio « Fil rouge » alberga una boutique de artesanía efímera durante la temporada de verano.

Se ofrecerán pinturas, creaciones textiles, jabones, bálsamos y otras sorpresas.

Der Bereich « Fil rouge » beherbergt während der Sommersaison einen vorübergehenden Kunst- und Kunsthandwerksladen.

Bilder, Textilkreationen, Seifen, Balsame und andere Überraschungen werden Ihnen angeboten.

