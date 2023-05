CONCERT DEUX CORS ET ORGUE 13 Rue Planal de la Comuna, 3 juin 2023, Palaja.

Palaja,Aude

L’association de sauvegarde de l’orgue de Palaja présente son concert 2 cors et orgue.

Orgue : Henri ORMIERES

Cors : Philippe PERRIN et Alain FRANCO.

Programme

1 – Karel Wenceslas WRATTNI (1748 – 1810) : Concerto pour 2 cors et orgue

2 – Charles GOUNOD (1818 – 1893) : Mélodie

3 – Louis VIERNE (1870 – 1937) : Les Angelus

4 – Richard STRAUSS (1864 – 1949) : Feierliche Einzug (Entrée solennelle) 2 cors et orgue

5 – Alexandre GLAZOUNOV (1865 – 1936) : Rêverie

Pièces d’orgue

6 – Sven August KÖRLING (1842 – 1919) : Pastorale

7 – Siegfried KARG-ELERT (1877 – 1933) : Choral Nun danket alle Gott

8 – Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921) : Romance

9 – Arkady SCHILKLOPER (né en 1956) : Crested Butte Mountain 2 cors et orgue

10 – Engelbert HUMPERDINCK (1854 – 1921) : Abendsegen (Bénédiction du soir) 2 cors et orgue

Entrée libre..

2023-06-03 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

13 Rue Planal de la Comuna

Palaja 11570 Aude Occitanie



The association of safeguarding the organ of Palaja presents its concert 2 horns and organ.

Organ : Henri ORMIERES

Horns : Philippe PERRIN and Alain FRANCO.

Program

1 – Karel Wenceslas WRATTNI (1748 – 1810) : Concerto for 2 horns and organ

2 – Charles GOUNOD (1818 – 1893) : Melody

3 – Louis VIERNE (1870 – 1937) : The Angelus

4 – Richard STRAUSS (1864 – 1949) : Feierliche Einzug (Solemn Entry) for 2 horns and organ

5 – Alexandre GLAZOUNOV (1865 – 1936): Reverie

Organ pieces

6 – Sven August KÖRLING (1842 – 1919) : Pastoral

7 – Siegfried KARG-ELERT (1877 – 1933) : Choral Nun danket alle Gott

8 – Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921) : Romance

9 – Arkady SCHILKLOPER (born 1956) : Crested Butte Mountain 2 horns and organ

10 – Engelbert HUMPERDINCK (1854 – 1921) : Abendsegen (Evening Benediction) 2 horns and organ

Free admission.

La asociación para la conservación del órgano de Palaja presenta su concierto para 2 trompas y órgano.

Órgano : Henri ORMIERES

Trompas : Philippe PERRIN y Alain FRANCO.

Programa

1 – Karel Wenceslas WRATTNI (1748 – 1810) : Concierto para 2 trompas y órgano

2 – Charles GOUNOD (1818 – 1893) : Melodía

3 – Louis VIERNE (1870 – 1937) : El Ángelus

4 – Richard STRAUSS (1864 – 1949) : Feierliche Einzug (Entrada Solemne) para 2 trompas y órgano

5 – Alexandre GLAZOUNOV (1865 – 1936) : Reverie

Piezas para órgano

6 – Sven August KÖRLING (1842 – 1919) : Pastoral

7 – Siegfried KARG-ELERT (1877 – 1933) : Coral Nun danket alle Gott

8 – Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921) : Romance

9 – Arkady SCHILKLOPER (nacido en 1956) : Crested Butte Mountain 2 trompas y órgano

10 – Engelbert HUMPERDINCK (1854 – 1921) : Abendsegen (Bendición vespertina) 2 trompas y órgano

Entrada gratuita.

Die Association de sauvegarde de l’orgue de Palaja präsentiert ihr Konzert 2 Hörner und Orgel.

Orgel: Henri ORMIERES

Hörner : Philippe PERRIN und Alain FRANCO.

Programm

1 – Karel Wenceslas WRATTNI (1748 – 1810) : Konzert für 2 Hörner und Orgel

2 – Charles GOUNOD (1818 – 1893): Melodie

3 – Louis VIERNE (1870 – 1937) : Die Angelus

4 – Richard STRAUSS (1864 – 1949): Feierliche Einzug 2 Hörner und Orgel

5 – Alexander GLAZUNOV (1865 – 1936) : Träumerei

Orgelstücke

6 – Sven August KÖRLING (1842 – 1919) : Pastorale

7 – Siegfried KARG-ELERT (1877 – 1933): Choral Nun danket alle Gott

8 – Camille SAINT-SAËNS (1835 – 1921): Romanze

9 – Arkady SCHILKLOPER (geb. 1956): Crested Butte Mountain 2 Hörner und Orgel

10 – Engelbert HUMPERDINCK (1854 – 1921): Abendsegen 2 Hörner und Orgel

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-22 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme