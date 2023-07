Les Vendredis de Cap 33 à Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac, 21 juillet 2023, Podensac.

Podensac,Gironde

En juillet et août, de nombres activités gratuites pour s’éclater entre copains ou en famille :

– Cardio-boxing, à partir de 15 ans de 10h à 11h

– Escrime de 10h à 11h

– Parcours d’orientation/Tennis de 10h à 11h30

– Yoga séance approfondissement uniquement 25/08 de 10h à 11h.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:00:00. EUR.

13 Rue Pierre Vincent

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In July and August, there are a number of free activities to enjoy with friends and family:

– Cardio-boxing, from 15 years old, from 10 to 11 a.m

– Fencing from 10am to 11am

– Orienteering/Tennis from 10am to 11:30am

– Yoga in-depth session only 25/08 from 10am to 11am

En julio y agosto, muchas actividades gratuitas para divertirse con los amigos y la familia:

– Cardio-boxing, a partir de 15 años, de 10.00 a 11.00 h

– Esgrima de 10:00 a 11:00

– Orientación/tenis de 10:00 a 11:30

– Sesión avanzada de yoga sólo el 25/08 de 10.00 a 11.00 horas

Im Juli und August gibt es zahlreiche kostenlose Aktivitäten, um sich mit Freunden oder der Familie zu amüsieren:

– Kardio-Boxen, ab 15 Jahren von 10:00 bis 11:00 Uhr

– Fechten von 10:00 bis 11:00 Uhr

– Orientierungslauf/Tennis von 10:00 bis 11:30 Uhr

– Yoga Vertiefungssitzung nur 25/08 von 10 bis 11 Uhr

