Kiwanis Car – rassemblement véhicules anciens 13 Rue Pierre Vincent, 11 juin 2023, Podensac.

Podensac,Gironde

A tous les passionnés de véhicules anciens ! Le Kiwanis-Gradignan Terre-des Graves organise la 2ème Edition 2023 de véhicules anciens sous ses couleurs. Les fonds seront reversés en faveur des enfants handicapés, malades ou défavorisés.

Cette manifestation se déroulera dans le magnifique parc Chavat. Buvette et restauration seront présents sur site. Une bonne occasion de venir en famille ou entre amis..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. EUR.

13 Rue Pierre Vincent Château Chavat

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To all vintage car enthusiasts! The Kiwanis-Gradignan Terre-des Graves is organizing the 2nd Edition 2023 of vintage vehicles under its colors. All proceeds will go to help disabled, sick or disadvantaged children.

The event will take place in the magnificent Parc Chavat. Refreshments and catering will be available on site. A good opportunity to come with family or friends.

¡A todos los aficionados a los coches de época! Kiwanis-Gradignan Terre-des Graves organiza bajo sus colores la 2ª edición 2023 de coches de época. Toda la recaudación se destinará a ayudar a niños discapacitados, enfermos o desfavorecidos.

El evento tendrá lugar en el magnífico Parc Chavat. Habrá refrescos y comida in situ. Una buena ocasión para venir en familia o con amigos.

An alle Liebhaber von Oldtimern! Der Kiwanis-Gradignan Terre-des Graves organisiert unter seinen Farben die 2. Edition 2023 für alte Fahrzeuge. Die Gelder werden zugunsten behinderter, kranker oder benachteiligter Kinder gespendet.

Die Veranstaltung findet im wunderschönen Park Chavat statt. Vor Ort werden Getränke und Speisen angeboten. Eine gute Gelegenheit, mit der Familie oder mit Freunden zu kommen.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Cadillac-Podensac