La pause sophro du samedi 13 rue Paul Houette Meudon, 25 novembre 2023, Meudon.

La pause sophro du samedi Samedi 25 novembre, 10h30 13 rue Paul Houette sur inscription, 40€

Le rendez-vous mensuel avec la sophrologie, le samedi matin de 10h30 à 12h30.

Véritable pause, cet atelier de sophrologie-relaxation vous permet de mettre en place de nouveaux réflexes d’autogestion de votre stress et de vos émotions en favorisant la libération de la respiration, le relâchement des tensions du corps, et la visualisation positive.

Des automassages énergétiques sont associés aux relaxations dynamiques.

Deux heures rien que pour vous, pour prendre soin de vous et vous ressourcer profondément.

Dans une écoute bienveillante, au rythme de chacun, que vous ayez déjà pratiqué la sophrologie ou non.

proposé par Hélène DEBEUNNE, sophrologue certifiée RNCP et infirmière DE.

Membre de Meudon Bien Etre

13 rue Paul Houette 13 rue Paul Houette Meudon 92190 Meudon/Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

