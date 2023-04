Pintxo Gaua 13 rue Paul Courbin, 21 avril 2023, Anglet.

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis et déguster des pintxos préparés par les commerçants des Halles..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . EUR.

13 rue Paul Courbin Halles des 5 Cantons

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a convivial moment with family or friends and taste pintxos prepared by the shopkeepers of the Halles.

Venga a pasar un momento de convivencia con su familia o amigos y a degustar los pintxos preparados por los comerciantes de las Halles.

Verbringen Sie einen geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden und probieren Sie die von den Händlern des Marktes Les Halles zubereiteten Pintxos.

