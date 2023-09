L’atelier des Vacances 13 Rue Pasteur Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Grand mystère pour petits enquêteurs !

Viens découvrir et résoudre le grand mystère qui plane sur la plus ancienne demeure en pierre. Attention, cette animation est déconseillée aux enfants facilement impressionnables !

Enfants dès 8 ans.

Sur réservation par téléphone ou email auprès des musées..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:00:00. .

13 Rue Pasteur Musée Garinet

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



A great mystery for little investigators!

Come and discover and solve the mystery surrounding the world’s oldest stone house. Please note: this activity is not suitable for impressionable children!

Children aged 8 and over.

Bookings by phone or email with the museums.

¡Un gran misterio para pequeños investigadores!

Ven a descubrir y resolver el misterio que rodea a la casa de piedra más antigua del mundo. Advertencia: ¡esta actividad no está recomendada para niños que se impresionan fácilmente!

Niños a partir de 8 años.

Reservas por teléfono o correo electrónico con los museos.

Großes Geheimnis für kleine Ermittler!

Entdecke und löse das große Geheimnis, das über dem ältesten Steinhaus schwebt. Achtung, diese Animation ist nicht für Kinder geeignet, die leicht zu beeindrucken sind!

Kinder ab 8 Jahren.

Reservierung per Telefon oder E-Mail bei den Museen erforderlich.

