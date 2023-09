Exposition Jean-Pierre Luminet : Matières Noires 13 rue Michelet Saint-Rémy-de-Provence, 30 septembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Du 30 septembre au 13 octobre 2023 : exposition « Matières noires » de Jean-Pierre Luminet, gravures et lithographies.

Vernissage samedi 30 septembre à 18 h..

2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-10-13 17:00:00. .

13 rue Michelet La Cour des Arts

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From 30 September to 13 October 2023: « Matières noires » exhibition by Jean-Pierre Luminet, etchings and lithographs.

Opening on Saturday 30 September at 6 pm.

Del 30 de septiembre al 13 de octubre de 2023: exposición « Matières noires » de Jean-Pierre Luminet, grabados y litografías.

Inauguración el sábado 30 de septiembre a las 18.00 h.

Vom 30. September bis 13. Oktober 2023: Ausstellung « Matières noires » von Jean-Pierre Luminet, Radierungen und Lithografien.

Vernissage am Samstag, den 30. September um 18 Uhr.

