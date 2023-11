Chocolats à découvrir et à déguster 13 rue Maurice Bedel Thuré, 16 décembre 2023, Thuré.

Thuré,Vienne

Les fêtes de fin d’année approchent ! Tu es tenté par toutes sortes de chocolats mis en avant sur les étales des magasins ou dans les publicités.

Pour éveiller tes papilles et faire le bon choix, Jean-Claude Berton, maître artisan chocolatier te fera découvrir différentes sortes de chocolats et t’apprendra à distinguer un très bon chocolat d’un autre de moins bonne qualité.

Pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

13 rue Maurice Bedel Médiathèque Maurice Bedel

Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The festive season is approaching! You’re tempted by all the different kinds of chocolates on store shelves and in advertisements.

To awaken your taste buds and help you make the right choice, Jean-Claude Berton, master chocolatier, will introduce you to different kinds of chocolate and teach you how to distinguish a very good chocolate from one of lesser quality.

For children aged 7 and over, accompanied by an adult. Registration required.

Se acercan las fiestas En las estanterías de las tiendas y en los anuncios le tientan los diferentes tipos de chocolate.

Para despertar sus papilas gustativas y ayudarle a elegir bien, el maestro chocolatero Jean-Claude Berton le presentará los diferentes tipos de chocolate y le enseñará a distinguir entre un chocolate muy bueno y otro de menor calidad.

Para niños a partir de 7 años acompañados de un adulto. Inscripción obligatoria.

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür! Du wirst von allen möglichen Schokoladensorten verführt, die in den Regalen der Geschäfte oder in der Werbung angepriesen werden.

Um deine Geschmacksknospen zu wecken und die richtige Wahl zu treffen, zeigt dir Jean-Claude Berton, Meister des Schokoladenhandwerks, verschiedene Schokoladensorten und lehrt dich, eine sehr gute Schokolade von einer weniger guten zu unterscheiden.

Für Kinder ab 7 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP