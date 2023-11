Le chocolat 13 rue Maurice Bedel Thuré, 15 décembre 2023, Thuré.

Thuré,Vienne

Jean-Claude Berton maître artisan chocolatier a créé sa chocolaterie en 1981 à Availles-en-Châtellerault. Menant des recherches depuis 20 ans sur les fermentations, les antioxydants et les omégas 3, il a mis au point l’Omégachoco, un chocolat biologique riche en oméga 3 et en fibres.

Au cours de cette soirée, ce passionné nous présentera différentes variétés de cacao, nous apprendra à reconnaître un bon chocolat et nous expliquera différentes manières de le déguster.

Public adulte – Sur inscription..

13 rue Maurice Bedel Médiathèque Maurice Bedel

Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Master chocolate-maker Jean-Claude Berton set up his chocolate factory in Availles-en-Châtellerault in 1981. Over the past 20 years, he has been researching fermentations, antioxidants and omega-3s, and has developed Omégachoco, an organic chocolate rich in omega-3s and fiber.

During this evening, this enthusiast will introduce us to different varieties of cocoa, teach us how to recognize a good chocolate and explain different ways to enjoy it.

Adults – Registration required.

Jean-Claude Berton, maestro chocolatero, creó su fábrica de chocolate en 1981 en Availles-en-Châtellerault. Durante los últimos 20 años, ha investigado sobre fermentaciones, antioxidantes y omega-3, y ha desarrollado Omégachoco, un chocolate ecológico rico en omega-3 y fibra.

Durante esta velada, este entusiasta nos introducirá en las distintas variedades de cacao, nos enseñará a reconocer un buen chocolate y nos explicará diferentes formas de disfrutarlo.

Adultos – Inscripción obligatoria.

Jean-Claude Berton Maître Artisan Chocolatier gründete seine Chocolaterie 1981 in Availles-en-Châtellerault. Er forscht seit 20 Jahren über Fermentation, Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren und hat Omegachoco entwickelt, eine biologische Schokolade, die reich an Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffen ist.

An diesem Abend wird uns der leidenschaftliche Kakaobauer verschiedene Kakaosorten vorstellen, uns beibringen, wie man eine gute Schokolade erkennt und uns verschiedene Arten der Verkostung erklären.

Publikum Erwachsene – Nach Anmeldung.

