Graines d'histoires
13 rue Maurice Bedel
Thuré

Vienne Graines d’histoires 13 rue Maurice Bedel Thuré, 25 octobre 2023, Thuré. Thuré Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-25 10:30:00

fin : 2023-10-25 11:30:00 Des histoires coups de coeur, des histoires inattendues, des histoires pour s’évader, des histoires pour le plaisir … des histoires à découvrir pendant les vacances ! Une heure du conte pour les enfants de 3 à 8 ans. Sur inscription..

13 rue Maurice Bedel Médiathèque Maurice Bedel

Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Détails
Catégories d'Évènement:
Thuré, Vienne
Code postal
86540
Lieu
13 rue Maurice Bedel
Adresse
13 rue Maurice Bedel
Médiathèque Maurice Bedel
Ville
Thuré
Departement
Vienne

13 rue Maurice Bedel Thuré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thure/