Les Magiciens de la Nuit – présentation de la saison 2024 13 Rue Louis Barbier Valmont, 25 septembre 2023, Valmont.

Valmont,Seine-Maritime

Répétition et présentation des projets musicaux et associatif des Magiciens de la Nuit pour cette saison 2024.

Le rendez-vous est donné à la salle de la Concorde de Valmont à 19 heures.

Les Magiciens de la Nuit remettront également ce jour les bénéfices du

concert de Juin au Collectif « Desjardins Solidaires ».

25 septembre 2023

salle de la Concorde – 13 Rue Louis Barbier 76540 Valmont..

2023-09-25 19:00:00 fin : 2023-09-25 22:00:00. .

13 Rue Louis Barbier salle de la Concorde

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie



Rehearsal and presentation of the Magiciens de la Nuit’s musical and associative projects for the 2024 season.

Rendezvous at Valmont’s Salle de la Concorde at 7pm.

Les Magiciens de la Nuit will also be donating the proceeds from their

concert to the « Desjardins Solidaires » collective.

? September 25, 2023

? salle de la Concorde – 13 Rue Louis Barbier 76540 Valmont.

Ensayo y presentación de los proyectos musicales y asociativos de Les Magiciens de la Nuit para la temporada 2024.

El lugar de encuentro es la Salle de la Concorde de Valmont a las 19:00.

Ese mismo día, Les Magiciens de la Nuit también donarán los beneficios del

del concierto al colectivo « Desjardins Solidaires ».

? 25 de septiembre de 2023

sala de la Concordia – 13 Rue Louis Barbier 76540 Valmont.

Probe und Vorstellung der musikalischen und assoziativen Projekte der Magiciens de la Nuit für diese Saison 2024.

Treffpunkt ist der Salle de la Concorde in Valmont um 19 Uhr.

Die Magiciens de la Nuit werden an diesem Tag auch den Erlös ihres Konzerts überreichen

juni-Konzerts an das Kollektiv « Desjardins Solidaires » (Solidarische Gärten).

? 25. September 2023

? Salle de la Concorde – 13 Rue Louis Barbier 76540 Valmont.

