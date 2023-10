Marché de Noël 13 Rue Léonard Gille, 14320 Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps, 3 décembre 2023, Laize-Clinchamps.

Laize-Clinchamps,Calvados

Le marché de Noël de Laize-Clinchamps lance un appel à candidature pour les exposants :

Produits artisanaux, producteurs locaux, artistes, produits en lien avec la période de Noël (cadeaux, décoration, alimentation liée aux fêtes de fin d’année…), produits alimentaires liés aux fêtes de fin d’année (pain d’épices, thés…), produits cosmétiques et bien-être, nouvelle technologie, art de la table…

Proposez votre candidature :

par téléphone au 06 15 50 73 59

ou par mail : accueilmairie@laize-clinchamps.fr.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00

13 Rue Léonard Gille, 14320 Laize-Clinchamps

Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie



The Laize-Clinchamps Christmas market is calling for applications from exhibitors:

Crafts, local producers, artists, Christmas-related products (gifts, decorations, festive food, etc.), festive food products (gingerbread, teas, etc.), cosmetics and wellness products, new technology, tableware, etc

Submit your application :

by telephone on 06 15 50 73 59

or by e-mail: accueilmairie@laize-clinchamps.fr

El Mercado de Navidad de Laize-Clinchamps convoca a los titulares de puestos:

Productos artesanales, productores locales, artistas, productos relacionados con la Navidad (regalos, adornos, alimentos festivos, etc.), productos alimenticios festivos (pan de especias, tés, etc.), productos cosméticos y de bienestar, nuevas tecnologías, vajillas, etc

Presente su candidatura :

por teléfono al 06 15 50 73 59

o por correo electrónico: accueilmairie@laize-clinchamps.fr

Der Weihnachtsmarkt in Laize-Clinchamps ruft zur Bewerbung von Ausstellern auf:

Kunsthandwerkliche Produkte, lokale Produzenten, Künstler, Produkte mit Bezug zur Weihnachtszeit (Geschenke, Dekoration, Lebensmittel mit Bezug zu den Feiertagen?), Lebensmittel mit Bezug zu den Feiertagen (Lebkuchen, Tees?), Kosmetik- und Wellnessprodukte, neue Technologien, Tischkultur?

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung:

per Telefon unter 06 15 50 73 59

oder per E-Mail: accueilmairie@laize-clinchamps.fr

