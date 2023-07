Les concerts de « Ça Bar en live » 13 rue la la ville La Cavalerie, 11 août 2023, La Cavalerie.

La Cavalerie,Aveyron

Venez profiter des belles soirées estival à la terrasse de « Ça Bar en live » aux pieds des remparts de la Cavalerie, avec un concert de La poche rose..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

13 rue la la ville

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie



Come and enjoy the summer evenings on the terrace of « Ça Bar en live » at the foot of the Cavalerie ramparts, with a concert by La poche rose.

Venga a disfrutar de las noches de verano en la terraza de « Ça Bar en live », al pie de las murallas de la Cavalerie, con un concierto de La poche rose.

Genießen Sie die schönen Sommerabende auf der Terrasse von « Ça Bar en live » am Fuße der Stadtmauern von La Cavalerie mit einem Konzert von La poche rose.

Mise à jour le 2023-06-10 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES