L’Hectare The Game of Nibelungen à Montoire-sur-le Loir 13 Rue Jules Ferry Montoire-sur-le-Loir, 30 novembre 2023, Montoire-sur-le-Loir.

Montoire-sur-le-Loir,Loir-et-Cher

Assistez à un cours d’allemand, le plus délirant et explosif de votre vie !.

Jeudi 2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 . 7 EUR.

13 Rue Jules Ferry

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Take part in the most explosive German language course of your life!

¡Asista al curso de alemán más explosivo de su vida!

Besuchen Sie einen Deutschkurs, den verrücktesten und explosivsten Ihres Lebens!

