ATELIER MOSAÏQUE DE NOËL 13 Rue Jules Ferry Mayenne, 21 novembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Dans une ambiance conviviale et détendue, 1001 Tesselles propose des cours et stages de mosaïque d’art en initiation, perfectionnement, journées découvertes, séances d’essai..

2023-11-21 fin : 2023-12-21 18:30:00. EUR.

13 Rue Jules Ferry

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



In a friendly and relaxed atmosphere, 1001 Tesselles offers courses and training courses of mosaic art in initiation, improvement, discovery days, trial sessions.

En un ambiente agradable y relajado, 1001 Tesselles ofrece cursos y talleres de arte del mosaico para principiantes, estudiantes avanzados, jornadas de descubrimiento y sesiones de prueba.

In einer freundlichen und entspannten Atmosphäre bietet 1001 Tesselles Kurse und Praktika in Mosaikkunst an: Anfänger, Fortgeschrittene, Entdeckungstage, Schnuppertage.

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire