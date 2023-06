Église Saint-Martin, Marquise (62) 13 rue Jules Duflos 62250 Marquise Marquise Marquise Catégories d’Évènement: Marquise

Église Saint-Martin, Marquise (62) Samedi 1 juillet, 18h00 13 rue Jules Duflos 62250 Marquise Entrée libre Au coeur de la belle église Saint-Martin, vous serez accueillis par des guides bénévoles qui vous feront (re)découvrir la richesse historique et patrimoniale du lieu !

Deux chorales se produiront également lors de cette soirée et feront vibrer les vieilles pierres de l’édifice.

Pour ceux qui le voudraient, l'office des complies éclairé aux flambeaux sera chanté à 23h30 pour conclure la soirée. Venez nombreux !

