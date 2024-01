Vian 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence, vendredi 23 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

Le Quatuor A’dam chante Boris Vian. Leur répertoire riche et éclectique, allant des chansons françaises aux musiques de la Renaissance, s’adapte à tous les lieux et à tous les publics.

C’est par « La complainte du progrès » que le quatuor a découvert les chansons de Boris Vian, véritable génie créatif du 20e siècle, figure emblématique des cabarets de Saint-Germain-des-Prés. Commence alors une immersion dans cet univers dont la liberté de ton, l’humour, le cynisme, l’inventivité, les thématiques, les musiques séduisent les quatre chanteurs.



Ce projet, réalisé en partenariat avec La Cité de la Voix de Vézelay, est mis en scène par Jeanne Béziers. « Ils m’ont proposé, dit-elle, d’embarquer dans ce bateau jazzique et surréaliste pour créer avec eux un concert théâtralisé. »



Ces chanteurs, liés par leur passion pour le chant a cappella, créent ce quatuor en 2012 à Amsterdam. Ils sont rapidement remarqués par France Musiques et enchaînent les festivals aussi bien en France qu’à l’étranger.

13 Rue Joseph Jourdan L’Ouvre-Boîte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



