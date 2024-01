Concert Duo Limberger-Gairard 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence, vendredi 9 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Tcha et Jean-Christophe inaugurent à l’Ouvre-Boîte ce duo, occasion de raviver ces instants musicaux partagés, d’écouter ensemble ce qu’ils ont à se dire, et à Vous dire.

Depuis leur rencontre en 2008 en Transylvanie, le Belge Tcha Limberger et le Marseillais Jean-Christophe Gairard ont tissé une relation musicale intime fondée sur leur passion commune pour le violon, et précisément le style de violon que l’on joue chez les Hongrois et chez les Roumains de Transylvanie.

13 Rue Joseph Jourdan L’Ouvre-Boîte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



