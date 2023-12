Silence: ça tourne ! 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence, 19 janvier 2024 20:00, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Deux amis de générations différentes sont en dialogue, l’un est un syrien exilé en France avec sa femme et ses deux enfants, l’autre vit dans le moulin à huile, hors-service, de ses ancêtres..

Two friends from different generations are in dialogue, one a Syrian exiled in France with his wife and two children, the other living in the out-of-service oil mill of his ancestors.

Dos amigos de distintas generaciones dialogan: uno es un sirio exiliado en Francia con su mujer y sus dos hijos, el otro vive en su almazara ancestral, que ya no se utiliza.

Zwei Freunde aus verschiedenen Generationen führen einen Dialog. Der eine ist ein Syrer, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern nach Frankreich ins Exil gegangen ist, der andere lebt in der ausgedienten Ölmühle seiner Vorfahren.

