Seule la légende est vraie 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence, 19 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

« Seule la légende est vraie » revisite les chansons du Maquis à travers une promenade musicale tirée des chansons de scène, mêlée à des moments de théâtre. Chaque soir, donnera lieu à une représentation différente..

2023-12-19 20:00:00 fin : 2023-12-22 . EUR.

13 Rue Joseph Jourdan L’Ouvre-Boîte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Seule la légende est vraie » (Only the legend is true) revisits the songs of the Maquis through a musical promenade drawn from the songs on stage, mixed with theatrical moments. Each evening will feature a different performance.

« Seule la légende est vraie » (Sólo la leyenda es verdadera) revisita las canciones de los Maquis a través de un paseo musical elaborado a partir de las canciones en escena, mezcladas con momentos teatrales. Cada noche habrá una representación diferente.

« Seule la légende est vraie » (Nur die Legende ist wahr) ist eine Neuinterpretation der Lieder des Maquis durch einen musikalischen Spaziergang, der aus den Liedern der Bühne entnommen wurde und mit Theatermomenten vermischt ist. Jeder Abend wird zu einer anderen Aufführung führen.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence