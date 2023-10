Pépé Mémé 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence, 11 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de Momaix, le Théâtre de l’Ouvre-boîte présente un spectacle de marionnettes par la compagnie Pieds Nus dans les Orties. Enfants

2023-11-11 10:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

13 Rue Joseph Jourdan L’Ouvre-Boîte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of Momaix, the Théâtre de l?Ouvre-boîte presents a puppet show by the Pieds Nus dans les Orties company

En el marco de Momaix, el Théâtre de l’Ouvre-boîte presenta un espectáculo de marionetas de la compañía Pieds Nus dans les Orties

Im Rahmen von Momaix präsentiert das Théâtre de l’Ouvre-boîte ein Marionettenspiel der Kompanie Pieds Nus dans les Orties

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence