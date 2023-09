De la paille dans la tête, histoires pour distraire ma psy 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence, 25 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pièce de la compagnie Zou Maî Prod, d’après l’oeuvre de Jean Louis Fournier. Christian Mazzuchini, mène une réflexion sur le rire dans tous ses états. Ce spectacle est une sorte de sit-down, l’anti stand-up..

2023-10-25 20:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

13 Rue Joseph Jourdan L’Ouvre-Boîte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Play by the Zou Maî Prod company, based on the work of Jean Louis Fournier. Christian Mazzuchini reflects on laughter in all its forms. This show is a kind of sit-down, the anti-stand-up.

Una obra de la compañía Zou Maî Prod, basada en la obra de Jean Louis Fournier. Christian Mazzuchini reflexiona sobre la risa en todas sus formas. Este espectáculo es una especie de sit-down, la antítesis del stand-up.

Ein Stück der Theatergruppe Zou Maî Prod, nach dem Werk von Jean Louis Fournier. Christian Mazzuchini, führt eine Reflexion über das Lachen in all seinen Zuständen durch. Dieses Stück ist eine Art Sit-down, das Anti-Stand-up.

