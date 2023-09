JEP 2023 – BALADE BOTANIQUE AVEC FREDERIC LISAK 13 Rue Joseph Delteil Villar-en-Val, 16 septembre 2023, Villar-en-Val.

Villar-en-Val,Aude

Sentier en Poésie Joseph Delteil, balade botanique avec Frédéric Lisak :

Deux patrimoines : l’écrivain Joseph Delteil et une exploration de la végétation sur le Sentier en Poésie.

Matinée de découverte ou de redécouverte du Sentier en poésie dédié à Joseph Delteil, chemin faisant sous la houlette de Frédéric Lisak (éditeur Plume de carotte, animateur botanique), qui jalonnara le parcours de ses commentaires et d’histoires d’herbes, de fleurs, de plantes, d’arbres et de graines : deux patrimoines se conjuguent.

Pour petits et grands..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 13:00:00. .

13 Rue Joseph Delteil

Villar-en-Val 11220 Aude Occitanie



Sentier en Poésie Joseph Delteil, botanical walk with Frédéric Lisak :

Two heritages: the writer Joseph Delteil and an exploration of the vegetation on the Sentier en Poésie.

A morning of discovery or rediscovery of the Sentier en poésie dedicated to Joseph Delteil, under the guidance of Frédéric Lisak (publisher Plume de carotte, botanical animator), who punctuates the route with his comments and stories of herbs, flowers, plants, trees and seeds: two heritages come together.

For young and old alike.

Sentier en Poésie Joseph Delteil, paseo botánico con Frédéric Lisak :

Dos patrimonios: el escritor Joseph Delteil y la exploración de la vegetación del Sendero de la Poesía.

Una mañana de descubrimiento o redescubrimiento del Sentier en poésie dedicado a Joseph Delteil, bajo la guía de Frédéric Lisak (editor Plume de carotte, guía botánico), que trazará el recorrido con sus comentarios e historias sobre hierbas, flores, plantas, árboles y semillas: dos patrimonios que se unen.

Para grandes y pequeños.

Sentier en Poésie Joseph Delteil, botanischer Spaziergang mit Frédéric Lisak :

Zwei Erbschaften: der Schriftsteller Joseph Delteil und eine Erkundung der Vegetation auf dem Sentier en Poésie.

Vormittag zur Entdeckung oder Wiederentdeckung des Joseph Delteil gewidmeten Sentier en Poésie. Der Weg wird von Frédéric Lisak (Verleger Plume de carotte, botanischer Animator) geleitet, der den Weg mit seinen Kommentaren und Geschichten über Kräuter, Blumen, Pflanzen, Bäume und Samen versieht: zwei Erbgüter werden miteinander verbunden.

Für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme