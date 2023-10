Café des seniors 13 rue Jean Jaurès Excideuil, 19 décembre 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Loto de Noël.

A chaque rencontre, une nouvelle thématique, pour favoriser les échanges.

Animation par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d’un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc….

2023-12-19 fin : 2023-12-19 16:30:00. .

13 rue Jean Jaurès Café Gaillard Gourmand

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas bingo.

A new theme for each meeting, to encourage discussion.

Hosted by a Cassiopea member, accompanied by a psychologist, sophrologist, occupational therapist, jurist, dietician, etc., depending on the theme of the month

Bingo de Navidad.

Cada reunión se centra en un tema nuevo para fomentar el debate.

Las actividades están dirigidas por un miembro de Cassiopea, acompañado por un psicólogo, un terapeuta de relajación, un terapeuta ocupacional, un abogado, un dietista, etc., en función del tema del mes

Lotto zu Weihnachten.

Jedes Treffen steht unter einem neuen Thema, um den Austausch zu fördern.

Die Moderation wird von einer Cassiopea-Mitarbeiterin übernommen, die je nach Thema des Monats von einem Psychologen, Sophrologen, Ergotherapeuten, Juristen, Ernährungsberater usw. begleitet wird

