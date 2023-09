Spectacle interactif La Montagne aux cent choix 13 rue Jean-François Millet La Hague, 8 octobre 2023, La Hague.

Dans le cadre du ZigZag Tour 2023 et du festival Histoires d’en découdre, l’équipe du réseau de médiathèques de la Hague et le Département de la Manche ont le plaisir de vous convier au spectacle interactif de Guillaume Alix : la Montagne aux 100 choix.

Dans ce spectacle, vous êtes en première ligne, comme dans les livres dont vous êtes le héros. Votre arme : une télécommande. Vous guidez le conteur pour faire avancer l’histoire et éviter les dangers. Vous choisissez quel chemin prendre, quel objet utiliser. Mais attention, chaque choix a des conséquences…

A partir de 9 ans-sur inscription.

As part of the ZigZag Tour 2023 and the Histoires d’en découdre festival, the La Hague media library network team and the Département de la Manche are pleased to invite you to Guillaume Alix’s interactive show: La Montagne aux 100 choix.

In this show, you’re on the front line, just like in the books in which you’re the hero. Your weapon: a remote control. You guide the storyteller to move the story forward and avoid danger. You choose which path to take, which object to use. But be careful, every choice has consequences…

Ages 9 and up-on registration

En el marco del ZigZag Tour 2023 y del festival Histoires d’en découdre, el equipo de la red de mediatecas de La Hague y el Département de la Manche tienen el placer de invitarle al espectáculo interactivo de Guillaume Alix: La Montagne aux 100 choix (La montaña de las 100 elecciones).

En este espectáculo, estás en primera línea, como en los libros en los que eres el héroe. Tu arma: un mando a distancia. Guías al narrador para hacer avanzar la historia y evitar el peligro. Tú eliges qué camino tomar, qué objeto utilizar. Pero ten cuidado, cada elección tiene consecuencias…

A partir de 9 años previa inscripción

Im Rahmen der ZigZag Tour 2023 und des Festivals Histoires d’en découdre freuen sich das Team des Mediathekennetzes von La Hague und das Département de la Manche, Sie zur interaktiven Show von Guillaume Alix: La Montagne aux 100 choix einzuladen.

In dieser Show stehen Sie an vorderster Front, wie in den Büchern, in denen Sie der Held sind. Ihre Waffe: eine Fernbedienung. Sie führen den Erzähler, um die Geschichte voranzutreiben und Gefahren zu vermeiden. Sie entscheiden, welchen Weg Sie nehmen und welchen Gegenstand Sie benutzen. Aber Vorsicht, jede Wahl hat Konsequenzen…

Ab 9 Jahren – nach Anmeldung

