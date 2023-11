Corrida l’hivernale des Pères Noël 13 rue Jean-Ferlot Bellerive-sur-Allier, 6 novembre 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Tous au départ pour l’Hivernale des Pères Noël !

Située au Cosec, rue Jean Ferlot, l’Hivernale des Pères Noël reste l’épreuve la plus conviviale de fin d’année et sportive de fin d’année qu’il ne faut pas rater !

Au programme 5 courses à partir de 7 ans..

2023-11-06 fin : 2023-12-08 . EUR.

13 rue Jean-Ferlot COSEC

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Everyone to the start for the Hivernale des Pères Noël!

Located at the Cosec, rue Jean Ferlot, the Hivernale des Pères Noël remains the most convivial and sporting event of the end of the year that you should not miss!

On the program 5 races from 7 years old.

¡Todos a la salida de la Hivernale des Pères Noël!

Ubicada en el Cosec, rue Jean Ferlot, la Hivernale des Pères Noël sigue siendo el evento deportivo de fin de año más agradable que no debe perderse

El programa incluye 5 carreras para niños a partir de 7 años.

Alle an den Start für die Hivernale des Pères Noël!

Der Winterlauf der Weihnachtsmänner findet im Cosec, rue Jean Ferlot, statt und ist der geselligste Wettkampf zum Jahresende, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Auf dem Programm stehen 5 Rennen für Kinder ab 7 Jahren.

