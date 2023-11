Cet évènement est passé Spectacle : Malgré tout 13 rue haute Gueberschwihr Catégories d’Évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin Spectacle : Malgré tout 13 rue haute Gueberschwihr, 26 novembre 2023, Gueberschwihr. Gueberschwihr,Haut-Rhin Lectura musical basada en el Diario de guerra de Georges Siegrist. Con François Hagenmuller, narración y percusión, y Pauline Haas, narración, voz y arpa. Dirección musical: Olivier Achard..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:30:00. 0 EUR.

13 rue haute

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est



Musical reading based on Georges Siegrist's Diario de guerra. Con François Hagenmuller, narración y percusión, y Pauline Haas, narración, voz y arpa. Musical direction: Olivier Achard.

