Objectif, sauver noël 13 Rue Général Demetz Autun Catégories d’Évènement: Autun

Saône-et-Loire Objectif, sauver noël 13 Rue Général Demetz Autun, 28 décembre 2023, Autun. Autun Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 16:00:00

fin : 2023-12-28 17:30:00 . Noël est menacé ! Le Père Fouettard, ennemi juré du Père Noël, a décidé de voler tous les cadeaux.

Mais avec ton aide, nous réussirons peut-être à le capturer.

Viens en famille relever tous les défis et sauve Noël.

Pour cela tu seras aidé par 4 légendes : la petite souris, le marchand de sable, le lapin de Pâques

Jeu créé avec la participation des commerçants d’Autun. EUR.

13 Rue Général Demetz Office de tourisme du Grand Autunois Morvan

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

