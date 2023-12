Théâtre musical « Je vous aime » 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Catégories d’Évènement: Cercy-la-Tour

Nièvre Théâtre musical « Je vous aime » 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour, 8 février 2024, Cercy-la-Tour. Cercy-la-Tour Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08 . Théâtre musical « Je vous aime » au Centre culturel Condorcet. Compagnie Répète un peu pour voir.

Une déclaration d’amour musicalement immersive et spectaculaire.

En partenariat avec la communauté de communes Bazois Loire Morvan EUR.

13 rue François Mitterrand Centre Culturel François Mitterrand

Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par OT RIVES DU MORVAN Détails Catégories d’Évènement: Cercy-la-Tour, Nièvre Autres Code postal 58340 Lieu 13 rue François Mitterrand Adresse 13 rue François Mitterrand Centre Culturel François Mitterrand Ville Cercy-la-Tour Departement Nièvre Lieu Ville 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Latitude 46.869834 Longitude 3.645471 latitude longitude 46.869834;3.645471

13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cercy-la-tour/