Découverte de l’atelier « La Forge à Bill » Ferronnerie d’art 13, rue Fontaine, 27 mars 2023, Marestmontiers.

travaux de ferronnerie metallerie, de sculture et de création de couteaux

William Leclercq met son savoir-faire et sa grande expérience pour répondre à toutes les demandes de fabrication sur-mesure auprès des particuliers et des professionnels. Il propose la création et la restauration de :

Portails, Marquises, Grilles de défense, Garde-corps, Pergolas, Objets de décoration intérieure, Objets de décoration extérieure, Mobilier …

Le ferronnier métallier vous propose également la réalisation desculptures sur-mesure. Il fabrique également des couteaux droits dont les lames sont forgées dans son atelier. Il confectionne aussi des étuis en cuir pour les couteaux et toutes sortes d’objets en cuir sculptés :

Bracelets, Petits sacs à main, Porte-monnaie, Porte-chéquiers, Ceintures, Coques de téléphone…

Le ferronnier d’art vous accueille au sein de son atelier, situé non loin de Montdidier (80). Découverte d’un savoir-faire ancestral et plein de secrets. De main de maître, il maîtrise le feu et dompte le métal pour produire des créations artistiques.

13, rue Fontaine 80500 Marestmontiers Marestmontiers 80500 Somme Hauts-de-France

