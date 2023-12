Spectacle Cabaret – l’Amanite 13 Rue du Stade Plérin, 28 janvier 2024, Plérin.

Plérin Côtes-d’Armor

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28 17:30:00

Le comité des fêtes de Saint-Laurent de la Mer organise un après-midi spectacle cabaret.

Les bénévoles seront heureux d’accueillir tous ceux qui aiment la belle chanson française.

Dans la pure tradition du répertoire swing/musette des cafés et cabarets chantants, l’Amanite et ses musiciens vous proposent de redécouvrir dans une ambiance festive et conviviale les éternelles chansons françaises du « Tout Paris » de 1875 à 1960 pour une balade ensoleillée le long des quais de Seine ou d’ailleurs.

Vous passerez un merveilleux moment en compagnie de la talentueuse et sublime voix de l’Amanite.

13 Rue du Stade Espace Roger Ollivier

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne



