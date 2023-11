Réveillon de la Saint Sylvest 13 rue du stade Duttlenheim, 31 décembre 2023, Duttlenheim.

Duttlenheim,Bas-Rhin

Soirée musicale avec repas et boissons incluses.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 04:00:00. EUR.

13 rue du stade

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Musical evening with meal and drinks included

Velada musical con cena y bebidas incluidas

Musikalischer Abend mit Essen und Getränken inklusive

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig