Festival TRAFIK* : après la vague 13 rue du Sergent Rey Bergerac, 10 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

APRÈS LA VAGUE – Cie Du chien dans les Dents

Bergamote a bientôt 40 ans, elle mène une vie bien installée. Par accident, elle rencontre une femme qui vit dans la rue et qui lui ressemble étrangement : Elle. Comment est-elle arrivée là ? De quoi est fait son quotidien, sa vie intime, quels sont ses rêves ? L’écriture de Après la Vague s’est nourrie de moment de rencontres et de témoignages avec des femmes en situation d’errance. C’est une fiction, une fable qui raconte la tendresse, le choc et les tremblements d’une rencontre extraordinaire.

Buvette et restauration confectionnée par la Brigade d’Ali’

> 20h30 | Durée 1h | La gare mondiale – Bergerac.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 21:30:00. .

13 rue du Sergent Rey La Gare Mondiale

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



APRÈS LA VAGUE? Cie Du chien dans les Dents

Bergamote is almost 40 and living a settled life. By accident, she meets a woman living on the street who looks strangely like her: Elle. How did she get there? What is her daily life made of, her intimate life, what are her dreams? The writing of Après la Vague was nourished by encounters and testimonials with homeless women. This fictional tale recounts the tenderness, shock and trembling of an extraordinary encounter.

Refreshments and catering by La Brigade d’Ali?

> 8:30pm | Duration 1h | La gare mondiale ? Bergerac

¿DESPUÉS DE LA VAGUEDAD? Cie Du chien dans les Dents

Bergamote tiene casi 40 años y una vida acomodada. Por casualidad, conoce a una mujer que vive en la calle y que se parece mucho a ella: Elle. ¿Cómo ha llegado hasta allí? ¿Cómo es su vida cotidiana, su vida privada, cuáles son sus sueños? Après la Vague se escribió a partir de encuentros y relatos personales con mujeres sin hogar. Es un relato ficticio de la ternura, la conmoción y el temblor de un encuentro extraordinario.

Refrigerio y comida a cargo de La Brigade d’Ali?

> 20.30 h | Duración 1 hora | La gare mondiale ? Bergerac

NACH DER WELLE? Cie Du chien dans les Dents

Bergamote ist fast 40 Jahre alt und führt ein gefestigtes Leben. Durch Zufall trifft sie eine Frau, die auf der Straße lebt und ihr verblüffend ähnlich sieht: Elle. Wie ist sie dorthin gekommen? Woraus besteht ihr Alltag, ihr Intimleben, was sind ihre Träume? Après la Vague wurde in Begegnungen und Gesprächen mit Frauen, die auf der Straße leben, geschrieben. Es ist eine Fiktion, eine Fabel, die von der Zärtlichkeit, dem Schock und dem Beben einer außergewöhnlichen Begegnung erzählt.

Getränke und Speisen, die von der Brigade d’Ali zubereitet werden?

> 20:30 Uhr | Dauer 1 Stunde | Der Weltbahnhof ? Bergerac

Mise à jour le 2023-09-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides