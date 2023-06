Vide-dressing 13 rue du Saule Saint-Denis-d’Aclon, 11 juin 2023, Saint-Denis-d'Aclon.

Saint-Denis-d’Aclon,Seine-Maritime

L’association des Globe-trotters organise son premier vide-dressing à Saint-Denis-D’Aclon ! Venez nombreux remplir vos placards de jolies trouvailles!.

2023-06-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

13 rue du Saule Salle des fêtes

Saint-Denis-d’Aclon 76860 Seine-Maritime Normandie



The Globe-trotters association is organizing its first dress sale in Saint-Denis-D’Aclon! Come and fill your closets with great finds!

La asociación Globe-trotters organiza su primera venta de ropa en Saint-Denis-D’Aclon ¡Vengan a llenar sus armarios con grandes hallazgos!

Die Association des Globe-trotters organisiert ihren ersten Kleiderverkauf in Saint-Denis-D’Aclon! Kommen Sie und füllen Sie Ihre Schränke mit hübschen Fundstücken!

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche