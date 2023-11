EXPOSITION – MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS 13 rue du Pisuy Liverdun, 9 décembre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Venez découvrir des stands des artisanats au marché de Noël du Domaine du Val Fleuri.

Renseignements au 03 83 40 15 15.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. 0 EUR.

13 rue du Pisuy

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and discover craft stands at the Domaine du Val Fleuri Christmas market.

Information on 03 83 40 15 15.

Venga a visitar los puestos de artesanía del mercado navideño del Domaine du Val Fleuri.

Información en el 03 83 40 15 15.

Entdecken Sie die Stände der Kunsthandwerker auf dem Weihnachtsmarkt der Domaine du Val Fleuri.

Informationen unter 03 83 40 15 15.

