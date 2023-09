Chasse aux trésors de Noël : Terre d’accueil 13 rue du Maréchal Foch Marckolsheim, 25 novembre 2023, Marckolsheim.

Marckolsheim,Bas-Rhin

Découvrir la magie de Noël le temps d’une balade, avec des énigmes. Pour toute bonne réponse, une petite récompense !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 17:00:00. EUR.

13 rue du Maréchal Foch

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Discover the magic of Christmas during a walk, with riddles. For every correct answer, a small reward!

Descubre la magia de la Navidad durante un paseo, con adivinanzas. Por cada respuesta correcta, ¡una pequeña recompensa!

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten während eines Spaziergangs mit Rätseln. Für jede richtige Antwort gibt es eine kleine Belohnung!

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme du grand Ried