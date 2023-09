Atelier oenologique Vins et Cépages d’ailleurs 13 rue du Lyan Rions, 30 septembre 2023, Rions.

Pour la rentrée et le début de la fin des vendanges, les Epicu’Rions vous proposent de partir en voyage avec un cépage bien connu à Bordeaux et apprécié dans le monde entier : le Cabernet Sauvignon.

Un atelier œnologique ouvert à tous pour apprendre à apprécier le vin.

Cette première édition sera animée par Philippe Dulong, œnologue et Président des Œnologues de France Bordeaux Sud-Ouest..

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To mark the start of the new school year and the end of the grape harvest, Epicu’Rions invites you to take a trip with a grape variety well known in Bordeaux and appreciated the world over: Cabernet Sauvignon.

An ?nological workshop open to all to learn how to appreciate wine.

This first edition will be led by Philippe Dulong, ?nologist and President of the ?nologues de France Bordeaux Sud-Ouest.

Con motivo del inicio del nuevo curso escolar y del final de la vendimia, Epicu’Rions le ofrece la posibilidad de realizar un viaje con una variedad de uva muy conocida en Burdeos y apreciada en todo el mundo: la Cabernet Sauvignon.

Un taller ?nológico abierto a todos para aprender a apreciar el vino.

Esta primera edición estará dirigida por Philippe Dulong, ?nólogo y Presidente de los ?nologues de France Bordeaux Sud-Ouest.

Zum Schulanfang und zum Beginn des Endes der Weinlese schlagen Ihnen die Epicu’Rions vor, sich auf eine Reise mit einer in Bordeaux bekannten und in der ganzen Welt beliebten Rebsorte zu begeben: Cabernet Sauvignon.

Ein ?nologischer Workshop, der allen offen steht, um Wein schätzen zu lernen.

Diese erste Ausgabe wird von Philippe Dulong, ?nologe und Vorsitzender der ?nologues de France Bordeaux Sud-Ouest, geleitet.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cadillac-Podensac