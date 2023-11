Après-midi jeux de société 13 Rue du Lhyan Rions, 26 novembre 2023, Rions.

Rions,Gironde

Venez jouer à vos jeux préférés ou profitez-en pour en découvrir d’autres. Une sélection vous sera présentée sur place, vous pouvez également amener les vôtres. Possibilité de pique-niquer au Cercle le midi..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

13 Rue du Lhyan Cercle Populaire

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and play your favorite games, or discover new ones. A selection will be presented to you on site, or you can bring your own. Picnic lunch available at the Cercle.

Venga a jugar a sus juegos favoritos o a descubrir otros nuevos. Se presentará una selección de juegos in situ, o puede traer los suyos propios. Se servirá un picnic en el Cercle.

Kommen Sie und spielen Sie Ihre Lieblingsspiele oder nutzen Sie die Gelegenheit, neue zu entdecken. Eine Auswahl wird Ihnen vor Ort vorgestellt, Sie können aber auch Ihre eigenen mitbringen. Es besteht die Möglichkeit, mittags im Cercle zu picknicken.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cadillac-Podensac