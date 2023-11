Café Philo : « vérité, erreur et mensonge » Animé par Serge Champeau, professeur en philosophie 13 rue du Lhyan Rions Catégories d’Évènement: Gironde

Rions Café Philo : « vérité, erreur et mensonge » Animé par Serge Champeau, professeur en philosophie 13 rue du Lhyan Rions, 14 novembre 2023, Rions. Rions,Gironde Café Philo : « vérité, erreur et mensonge » Animé par Serge Champeau, professeur en philosophie.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 19:00:00. .

13 rue du Lhyan

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Café Philo: « truth, error and lies » Moderated by Serge Champeau, philosophy professor Café Philo: « verdad, error y mentira » Moderado por Serge Champeau, profesor de filosofía Café Philo: « Wahrheit, Irrtum und Lüge » Geleitet von Serge Champeau, Professor für Philosophie Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cadillac-Podensac Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Rions Autres Lieu 13 rue du Lhyan Adresse 13 rue du Lhyan Ville Rions Departement Gironde Lieu Ville 13 rue du Lhyan Rions latitude longitude 44.6637245;-0.3509704

13 rue du Lhyan Rions Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rions/