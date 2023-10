Concert TIOU 13 Rue du Lhyan Rions, 7 octobre 2023, Rions.

Rions,Gironde

Chanteur à fleur de peau, charismatique, drôle et inspiré, Tiou ébouriffe la chanson française et, de la tendresse à l’humour noir, de la poésie aux mots crus, nous accompagne dans notre errance moderne. En duo avec Xavier Duprat..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

13 Rue du Lhyan Cercle Populaire

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An outspoken, charismatic, funny and inspired singer, Tiou ruffles the feathers of French chanson and, from tenderness to dark humor, from poetry to crude words, accompanies us on our modern wanderings. In duet with Xavier Duprat.

Cantante carismática, divertida e inspirada, Tiou eriza las plumas de la chanson francesa y, de la ternura al humor negro, de la poesía a la palabra cruda, nos acompaña en nuestro deambular moderno. A dúo con Xavier Duprat.

Tiou ist ein charismatischer, lustiger und inspirierter Sänger, der das französische Chanson zerzaust und uns von Zärtlichkeit bis zu schwarzem Humor, von Poesie bis zu rohen Worten auf unserer modernen Irrfahrt begleitet. Im Duett mit Xavier Duprat.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Cadillac-Podensac