Concert d’accordéon & stage 13 Rue du Lhyan Rions, 12 juillet 2023, Rions.

Rions,Gironde

Stage :

Jour 1 – Accordéon chromatique et initiation à l’harmonie avec Jojo Gallardo ou Accordéon diatonique avec Laurent Geoffroy.

Jour 2 – Improvisation/rythme avec Michel Macias ou Chromatique avancé avec Jojo Gallardo ou Diatonique avancé avec Laurent Geoffroy.

Jour 3 – Préparation de la restitution en petits groupes encadrés par Laurent Geoffroy et Jojo Gallardo.

Concerts :

Dans le cadre des « Masters d’accordéon », un spectacle par « Solune Duo aura lieu au Cercle Populaire mercredi 12 juillet au soir. Horaires à confirmer.

Pour tout public, à l’issue de ces 4 journées, une grande soirée concert dansant est organisée samedi 15 juillet sur la place Cazeau Cazalet à partir de 20h30. Petite restauration sur place, entrée : 5€..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

13 Rue du Lhyan Cercle Populaire

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Workshop :

Day 1 – Chromatic accordion and introduction to harmony with Jojo Gallardo or Diatonic accordion with Laurent Geoffroy.

Day 2 – Improvisation/rhythm with Michel Macias or Advanced chromatic with Jojo Gallardo or Advanced diatonic with Laurent Geoffroy.

Day 3 – Preparation for the performance in small groups supervised by Laurent Geoffroy and Jojo Gallardo.

Concerts :

As part of the « Masters d’accordéon » program, a performance by « Solune Duo » will take place at the Cercle Populaire on Wednesday evening, July 12. Schedule to be confirmed.

At the end of these 4 days, an evening concert-dance is organized for the general public on Saturday July 15 in Place Cazeau Cazalet, starting at 8:30pm. Snacks on site, admission: 5?

Curso :

Día 1 – Acordeón cromático e introducción a la armonía con Jojo Gallardo o Acordeón diatónico con Laurent Geoffroy.

Día 2 – Improvisación/ritmo con Michel Macias o cromático avanzado con Jojo Gallardo o diatónico avanzado con Laurent Geoffroy.

Día 3 – Preparación de la actuación en pequeños grupos dirigidos por Laurent Geoffroy y Jojo Gallardo.

Conciertos:

En el marco de los « Maestros del acordeón », tendrá lugar una actuación de « Solune Duo » en el Cercle Populaire la noche del miércoles 12 de julio. Horario por confirmar.

Como colofón a estos 4 días, el sábado 15 de julio tendrá lugar un concierto y baile para el público en general en la plaza Cazeau Cazalet a partir de las 20.30 horas. Habrá aperitivos y refrescos, y la entrada costará 5 euros.

Praktikum :

Tag 1 – Chromatisches Akkordeon und Einführung in die Harmonielehre mit Jojo Gallardo oder Diatonisches Akkordeon mit Laurent Geoffroy.

Tag 2 – Improvisation/Rhythmus mit Michel Macias oder Chromatisches Akkordeon für Fortgeschrittene mit Jojo Gallardo oder Diatonisches Akkordeon für Fortgeschrittene mit Laurent Geoffroy.

Tag 3 – Vorbereitung der Wiedergabe in kleinen Gruppen unter Anleitung von Laurent Geoffroy und Jojo Gallardo.

Konzerte:

Im Rahmen der « Masters d’accordéon » findet im Cercle Populaire am Mittwoch, den 12. Juli abends eine Aufführung von « Solune Duo » statt. Der Zeitplan wird noch bestätigt.

Für jedes Publikum wird am Ende dieser vier Tage am Samstag, den 15. Juli, auf dem Platz Cazeau Cazalet ab 20.30 Uhr ein großer Konzertabend mit Tanz veranstaltet. Kleine Snacks und Getränke sind vor Ort erhältlich, Eintritt: 5?

