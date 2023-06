Exposition peintures JP Dalléas 13 Rue du Lhyan Rions, 2 juin 2023, Rions.

Rions,Gironde

Exposition de peintures de JP Dalléas du vendredi 02 juin au mercredi 28 juin

Vernissage vendredi 02 juin à 19h.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-28 . EUR.

13 Rue du Lhyan

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings by JP Dalléas from Friday June 02 to Wednesday June 28

Opening Friday June 02 at 7pm

Exposición de pinturas de JP Dalléas del viernes 02 de junio al miércoles 28 de junio

Inauguración el viernes 2 de junio a las 19.00 horas

Gemäldeausstellung von JP Dalléas von Freitag, den 02. Juni bis Mittwoch, den 28. Juni

Vernissage Freitag, 02. Juni um 19 Uhr

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Cadillac-Podensac