Exposition de peinture au Cercle Populaire 13 Rue du Lhyan Rions Catégories d’Évènement: Gironde

Rions

Exposition de peinture au Cercle Populaire 13 Rue du Lhyan, 31 mars 2023, Rions. Exposition de peintures de Dominique Faure.

Vernissage le 31 Mars à 19h..

2023-03-31 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

13 Rue du Lhyan Cercle Populaire

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of paintings by Dominique Faure.

Opening on March 31st at 7pm. Exposición de pinturas de Dominique Faure.

Inauguración el 31 de marzo a las 19.00 h. Ausstellung von Gemälden von Dominique Faure.

Vernissage am 31. März um 19 Uhr. Mise à jour le 2023-03-29 par OT Cadillac-Podensac

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Rions Autres Lieu 13 Rue du Lhyan Adresse 13 Rue du Lhyan Cercle Populaire Ville Rions Departement Gironde Lieu Ville 13 Rue du Lhyan Rions

13 Rue du Lhyan Rions Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rions/

Exposition de peinture au Cercle Populaire 13 Rue du Lhyan 2023-03-31 was last modified: by Exposition de peinture au Cercle Populaire 13 Rue du Lhyan 13 Rue du Lhyan 31 mars 2023 13 rue du Lhyan Rions

Rions Gironde