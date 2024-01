La Chasse aux Monstres 13 rue du Général Demetz Autun, 30 octobre 2023, Autun.

Autun Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-30 09:15:00

fin : 2024-04-28 12:45:00

.

Cher ami, l’heure est grave. La ville d’Autun est grandement menacée !

Des monstres malveillants sont entrain de saccager la ville et terroriser ses habitants.

Muni de ton sac d’aventurier, seras-tu suffisamment brave pour partir à leur poursuite et les rendre prisonnier du grimoire magique?

Si la réponse est oui, alors nous t’attendons avec impatience à l’Office de Tourisme du Grand Autunois Morvan.

N’hésitez pas et venez participer à cette aventure familiale.

Dès 4 ans.

Disponible en Français et Anglais.

.

13 rue du Général Demetz Office de Tourisme

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-10-06 par Mission Tourisme – Département 71